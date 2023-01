Rafael Cardoso pede para sair de novela após divórcio

Escalado para viver o vilão Gaspar em "Amor Perfeito", próxima novela das seis, logo após ter se separado da esposa Mariana Bridi, Rafael Cardoso está querendo descansar a imagem e pediu para sair da novela da Globo.

Segundo o Notícias da TV, o galã que emendou um papel no outro alegou cansaço para a desistência. No entanto, o intuito de Rafael é mesmo dar uma sumida para descansar a sua imagem.

O ator foi criticado pela postura após o fim do casamento com a mãe de seus filhos. Ele deu início às polêmicas falando que estava "solteirão", e continuou ao ser clicado com diferentes affairs em baladas.

Acostumado a ter uma vida mais discreta, o ator não vem gostando da atenção extra que sua vida pessoal vem recebendo, e além disso quer cuidar da sua saúde.

Ele revelou recentemente que descobriu uma fibrose no músculo do coração e colocou um desfibrilador interno em cirurgia no ano passado, após sofrer uma arritmia durante o processo de divórcio.

Vale lembrar que o ator já até foi fotografado com o figurino de Gaspar para divulgação da novela.