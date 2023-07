Rafael Cardoso pede desculpas a João Guilherme após polêmica com cropped

“Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, no entanto, adianto que foi um equívoco. Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme me desculpando por qualquer mal entendido”, explicou Rafael Cardoso a colunista Mariana Morais, do site ‘Em Off’.

