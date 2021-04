Rafael Cardoso joga encomendas pelo muro da casa de Paulo Betti

Os produtos anteriormente iam direto para três os restaurantes de propriedade do ator, um deles que encerrou as atividades na pandemia.

Durante a pandemia, eles parecem ter preferido fazer as coisas de forma mais prática e segura - o ator jogou as compras feitas por Betti pelo muro da casa do ator. O registro foi feito pela mulher, Mari Bridi.

Ambos no ar na reprise de “Império” (2014), Rafael Cardoso e Paulo Betti são vizinhos no Rio de Janeiro, e o veterano aproveitou para encomendar os produtos orgânicos que o galã vende em sua fazenda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.