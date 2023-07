Rafael Cardoso engravida affair mas reata com ex, diz Leo Dias

O ator Rafael Cardoso está vivendo uma reviravolta em sua vida pessoal após ser surpreendido com a notícia da gravidez de uma jovem com quem estava tendo um “lance”. A notícia veio à tona logo após o ator reatar com a ex-namorada, Vivian Linhares.

De acordo com Leo Dias, o ator ainda tentou manter a informação em sigilo, escondendo a notícia até de sua própria família, mas não deu muito certo.

A mãe, que já está grávida de 5 meses, é a psicóloga Carol Ferraz, com quem Rafael se relacionou durante o intervalo entre o rompimento com Vivian Linhares e o início da reconciliação com ela, ocorrida recentemente. Carol, descobriu estar grávida de Rafael após algumas vezes em que o casal esteve junto, ainda que raramente.

Ainda de acordo com Leo Dias, Rafael chegou a viajar para a cidade natal de Carol para se apresentar à família dela e eles até foram juntos comprar o enxoval para o bebê.

Vale lembrar que Rafael Cardoso já é pai de dois filhos, frutos de seu casamento anterior com Mariana Bridi: Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5 anos.