Rafa Kalimann sobre affair com João Vicente: 'Um grande de um gostoso'

Em conversa com o colunista Leo Dias, a ex-bbb não rotulou a relação, mas elogiou o ator. “João é uma pessoa que eu confio muito, que eu amo muito, que é um grande de um gostoso, gato, lindo. Que eu amo, a gente confia muito um no outro. Ele é incrível, real, ele é admirável, de verdade. E ele vai se achar muito com tudo isso que eu tô falando (risos). Ele já se acha um galã!”, disse.

Rafa Kalimann falou sobre o affair com João Vicente de Castro após os dois serem flagrados em clima de intimidade no Carnaval.

