Rafa Kalimann rebate críticas sobre a sua aparência: 'Não tem como mudar'

"Com muita sabedoria e maturidade, isso foi superado por mim. Mas existem muitas outras meninas que ainda enfrentam o desafio de se aceitarem e de se olharem com muito amor, tendo uma testa grande, que não é problema nenhum. É uma característica como qualquer outra. Tem quem goste, tem quem não goste", desabafou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann, 29, rebateu críticas que recebe nas redes sociais sobre a sua aparência. Em uma série de vídeos postados no Stories do Instagram, ela disse que gostaria de falar sobre o assunto por não achar correto ignorar a situação.

