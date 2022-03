Rafa Kalimann perde 10kg e comemora; veja antes e depois

A ex-bbb tem 1,72 metros de altura e disse que não estava insatisfeita com o corpo, mas que agora está se sentindo bem mais disposta e que até a qualidade do sono está melhor. "É mais qualidade de vida, mesmo. Eu não treinava, não fazia exercício físico, era muito mais sedentária. Encontrei um equlíbrio e a consequência disso foi eu ter emagrecido tanto. Mas não era meu objetivo", disse.

"Estou focada em treino e na alimentação, mas também me conhecendo mais, me respeitando cada mais. Eu tô amando (a nova fase), estou me sentindo saudável, disposta. E acho que isso é o que mais importa", explicou em entrevista à Quem.

