Rafa Kalimann assume lugar de Ana Clara no BBB e divide opiniões

Ana Clara não fará mais a entrevista com o eliminado no Bate-Papo BBB e para a surpresa de muitos, quem vai assumir o lugar é Rafa Kalimann. A mudança foi anunciada nesta segunda-feira (10) e dividiu a opinião do público. A ruiva vai comandar um o novo programa da Rede BBB: 'O Fora de Casa', que vai ao ar ao vivo, no Gshow e Globoplay, às quintas-feiras. Ana Clara terá a missão ainda de apresentar o BBB - A Eliminação no Multishow. O 'Parada BBB' seguirá no comando de Rhudson Victor, onde vai repercutir tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Eu vendo que a Ana Clara foi substituída pela Rafa Kalimann #BBB22 pic.twitter.com/Z8pOwlsROK — Kadu Brandão (@Kadu_Brandao) January 10, 2022 O bate-papo BBB é uma escola. Ana Clara se desenvolveu demais lá. Tanto que poderia apresentar qualquer programa hoje em dia. A Rafa Kalimann precisa treinar, e vai ter a oportunidade. Estou na torcida pelas duas #BBB22 #BBB — Lucas Pasin (@lucaspasin) January 10, 2022 Tiraram Ana Clara do Bate-Papo Rede BBB pra colocar Rafa Kalimann, não vai ter Rafael Portugal, Não vai ter Camilla de Lucas..O boninho se esforçando pra fazer do #BBB22 o pior BBB de todos os tempos!! pic.twitter.com/OocoEmtIKF — Sou o Luiz (@luiz_ressaca) January 10, 2022 eu após ver quem vai substituir a ana clara no bate papo pic.twitter.com/V7d7TdswSY — mais vinho, por favor (@oguiisantos) January 10, 2022 Ana Clara vai ter outra função, Kalimann vai estar no lugar dela e vida que segue, o que o Boninho não pode é trocar o café do eliminado com Ana Maria Braga pra Fátima Bernardes, pq aí o bicho vai pegar #BBB22 — Diego (@diegobarbosa51) January 10, 2022 Rafa Kalimann substitui Ana Clara no #RedeBBB . Tá feliz boninho? #BBB22 reação do Twitter é essa. pic.twitter.com/qJQHmvKOnB — Ravel | @Raveloliveirah (@Raveloliveirah) January 10, 2022

