Rafa Brites mostra cicatriz de cesária hipertrófica e revela truque para esconder durante sexo

Em uma foto de lingerie publicada no Instagram, Rafa Brites mostrou a sua cicatriz da cirurgia do parto cesárea e falou brevemente sobre a marca, que é hipertrófica com queloide, e o que faz para esconder durante o sexo, para que não cause muita fricção naquele lugar.

"Foi minha a ideia de mostrar minha cicatriz da cesária em uma campanha de lingerie… Muitas pessoas acham que me importo tanto com essa cicatriz pela parte estética, mas só tem uma cicatriz hipertrófica e queloide sabe o que puxa e arte e incomoda na calça jeans, inclusive pra namorar me sinto melhor com uma fita adesiva segurando porque "roça" né gente rsrsrs", escreveu.

"Foi muito legal eu falar sobre isso e ouvir tantas mulheres também. Tbt de hoje PS: tratei a foto (coisa que nunca faço, mas pra tampar o protetor de seio de silicone que estava e a transparência da calcinha, porque não me sinto a vontade apesar de achar lindo e empoderado quem faz".