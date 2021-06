R. R. Soares tem alta após ser internado com covid e evita mencionar doença

No início da pandemia no ano passado, o religioso chegou a oferecer uma “cura milagrosa” para a Covid-19, ensinando uma oração que “expulsaria” o vírus do corpo, e também uma “água consagrada” que curaria a Covid-19.

A igreja liderada por ele desmentiu a informação do site Metrópoles, de que ele foi intubado no sábado (5). "Nunca foi intubado", afirmou. Nas redes sociais, R. R. Soares não mencionou a covid-19. e o comunicado da igreja também evitou mencionar o vírus.

No Instagram, o filho missionário, deputado Marcos Soares, postou um vídeo em que evitou mencionar a Covid-19, apenas falou que ele “acabou de sair e já está recuperado, já tá liberado aqui pra felicidade geral e oração de todos”, ao mostrá-lo no carro ao lado da mulher, ambos usando máscaras.

