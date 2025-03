Quem saiu do Masked Singer hoje? Saiba quem era Nazaré Tedesco

Nany também relembrou as dicas que deu ao longo do programa. Ao mencionar “novinhos”, brincou dizendo que “quem gosta de xaxim velho é orquídea”. Já a dica sobre “levar o povo” se referia à sua carreira, levando seu trabalho ao teatro, bares, restaurantes e onde mais o público estivesse.

