Queixas de Lula em reunião com deputados, base bolsonarista encurrala Tarcísio e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Descontração e queixas de Lula em reunião com deputados, base bolsonarista encurrala Tarcísio, desabamento de prédio no Grande Recife e outras notícias para começar o seu sábado (8).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Reunião de Lula com deputados após reforma teve uísque, reclamação do presidente e recado a líder do PT. Presidente reclamou da votação que não prorrogou isenção fiscal a montadoras do Nordeste.

MERCADO

Senadores querem desacelerar Reforma Tributária e falam em análise mais criteriosa. Parlamentares pretendem pedir levantamentos à Receita Federal e dizem que discussão não será atropelada.

GOVERNO TARCÍSIO

Bolsonaristas veem chance de encurralar Tarcísio, e Bolsonaro agora atua como bombeiro. Após crise pública com reforma tributária, bolsonaristas dizem que governador precisa da direita para ter apoio. Lira diz que Bolsonaro deveria ter sido carinhoso com Tarcísio.

FOLHAJUS

Advogada de Bolsonaro deixa Zambelli, e deputada busca defensor para TSE. Karina Kufa diz que renúncia se deveu à 'inviabilidade financeira' da cliente, frente à quantidade de ações.

COTIDIANO

Seis morrem em desabamento de prédio no Grande Recife; sete estão desaparecidos. Garoto de 12 anos está entre as vítimas; construção em Paulista estava interditada, mas três famílias ocupavam o imóvel irregularmente, diz prefeitura.

COTIDIANO

RS tem alerta meteorológico vermelho para passagem de novo ciclone. Indicação é de grave risco para regiões de Porto Alegre, litoral norte e parte da serra.

TECNOLOGIA

Robôs afirmam na ONU que um dia serão capazes de governar o mundo. Eles admitiram, contudo, que ainda não dominam as emoções humanas.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA anunciam envio de polêmicas bombas à Ucrânia, e Otan lava as mãos. Washington vai fornecer armas de fragmentação condenadas porque vê contraofensiva de Kiev lenta.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Nova droga contra Alzheimer deve demorar a chegar ao Brasil. Anvisa diz que ainda não recebeu pedido de registro do medicamento. Remédio deve ser aprovado em outros países após EUA, apesar de alerta.

TELEVISÃO

TVs que apoiaram Bolsonaro fazem fila em Brasília para conquistar Lula. Executivos da Record se reuniram com ministros um dia depois de filhas de Silvio Santos, do SBT, fazerem o mesmo.

COTIDIANO

PF apreende adolescente apontado como agressor no Discord e no TikTok. Garoto foi apreendido pela segunda vez, segundo a Polícia Federal, suspeito de provocar sofrimento com automutilação e abuso infantil.

ZÉ CELSO

Polícia vê morte de Zé Celso como fatalidade e deve pedir arquivamento de inquérito. Outras vítimas e síndicos de prédio serão ouvidos pelos policias antes de investigação ser enviada à Justiça.