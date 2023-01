Punição a golpistas, o encontro de Lula com militares e outras notícias do dia

Lula encontrará comandantes das Forças Armadas após expor desconfianças. Rui Costa encontrou-se com militares e disse articular reunião com presidente.

Punição de golpistas esbarrará em gigantismo do caso e estrutura do Judiciário. Ações podem envolver milhares de réus e testemunhas, e celeridade para evitar prescrições é desafio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como punição de golpistas pode esbarrar em gigantismo do caso, o encontro de Lula com comandantes das Forças e outras notícias para começar esta quarta-feira (18).

