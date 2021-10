Punição em 'A Fazenda' causa espanto em peões; veja vídeo

O fazendeiro Rico Melquiades, então, chegou ao cômodo para ler a punição. "É proibido a troca de qualquer peça de roupa dentro dos reservados, assim como entrar com roupas sobressalentes, toalhas no corpo ou na cabeça, coberturas ou outros objetos. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem água quente".

