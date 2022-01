Público xinga Bolsonaro em show de Anitta, que dispara: 'a voz do povo é a voz de Deus'

Anitta reuniu fãs e famosos no bloco de ensaio da cantora neste domingo (23). O show ocorreu no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Em certo momento do show, o público xingou com o presidente Jair Bolsonaro com um coro: “Ei, Bolsonaro! Vai tomar no c*”.

“A voz do povo é a voz de Deus”, soltou a cantora no palco, sendo ovacionada pelo público. O vídeo foi postado por um fã-clube da funkeira no Twitter.