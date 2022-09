Público 'invade' ao vivo da Globo durante Rock in Rio e xinga Bolsonaro

Durante a cobertura do 'Rock in Rio' nesta sexta-feira (2), uma das repórteres da Globo foi surpreendida pelo público participante da noite de rock e hard rock do festival. A repórter, durante um link comentando como está o dia no local, foi surpreendida pelo público que xingou Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e candidato à reeleição.

Globo tv aberta ao vivo pic.twitter.com/q2P0nnrnMT — Fabiano Aguilera (@aguilera_br) September 2, 2022

"Essa é a empolgação do Rock in Rio, é a Globo no Rock in Rio", disse a repórter, logo interrompida por gritos de "ei Bolsonaro, vai tomar no c*". Além disso, parte do público surgiu fazendo o sinal com o dedo médio.