Público aguarda chegada de Don L, em show que começa às 19h30

SÃO PAULOL, SP (FOLHAPRESS) - Apresentação do rapper Don L na Virada Cultural está marcada para começar às 19h30, na Praça das Artes, neste sábado (28).

"O rapper favorito do seu rapper favorito" lançou o álbum "Roteiro para Aïnouz vol.2 (RPA2)" neste ano. As novas faixas de Don L transitam entre diferentes temporalidades. O paralelo entre o Brasil colônia e o Brasil do século 21 atraiu uma legião de fãs do artista para esta noite.

A cena do movimento hip-hop já trata o novo trabalho como um dos favoritos ao prêmio de melhor álbum do ano no gênero.

Aos poucos as pessoas começam a chegar ao local. Elementos como skate, camisetas largas e correntes criam a atmosfera da cultura hip-hop a poucos metros do palco.

Por volta das 18h os prédios que cercam o palco exibiam as frases "Hologramas das Ruas", "Negro" e "Terra Mia", além do desenho de um controle de videogame.