Procon-SP notifica empresa e cobra explicações sobre ingressos de Taylor Swift após confusão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP notificou a empresa T4F para que ela explique os problemas na venda de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift que serão realizados em novembro na capital paulista.

Segundo análise preliminar do órgão a partir das reclamações feitas pelos consumidores, as entradas se esgotaram rapidamente nos canais oficiais online, e estão sendo anunciadas e vendidas a preços muito maiores em sites paralelos, prática que é ilegal.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que nessas plataformas há ingressos sendo vendidos a R$ 6.000. Nos pontos oficias, o preço dos bilhetes varia de R$ 380 a R$ 1.050 para as apresentações da cantora em São Paulo.

Também há relatos de falta de organização nos pontos de venda físicos. Fãs relataram que foram intimidados por cambistas que furaram a fila. A polícia foi acionada.

A T4F tem 15 dias de para responder os questionamentos feito pelo Procon-SP. Procurada pela coluna, a empresa não se manifestou até a conclusão deste texto.

"É essencial que os consumidores registrem suas reclamações em nosso site, porque elas geram as notificações para que as empresas expliquem seus procedimentos e ainda ajudam os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon-SP, a analisar e estudar formas de melhorar as relações de consumo, além, claro, do apoio na mediação de conflitos", diz Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.

Nesta segunda (12), foi anunciado que Taylor Swift fará dois shows extras em sua passagem pelo Brasil com a turnê "The Eras Tour". Além da apresentação já anunciada no Rio, que acontecerá no dia 18 de novembro, a cantora fará outro show na cidade, no dia 19 de novembro.

Já em São Paulo, o show extra acontecerá no dia 24 de novembro, além das apresentações dos dias 25 e 26 de novembro.

A pré-venda exclusiva para clientes C6 Bank Mastercard começa no dia 19 de junho às 10h. A partir do dia 22 de junho, às 10h, o público em geral poderá adquirir os ingressos.

Os shows da turnê "The Eras Tour" passam por todas as fases da carreira de Taylor, que recentemente foi listada como a segunda mulher mais rica do mundo da música. A cantora não vem ao Brasil desde 2012, quando fez uma apresentação privada no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum "Red".