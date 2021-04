Príncipe Harry volta a Los Angeles na véspera do aniversário da rainha

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 36, não ficou para o aniversário 95º aniversário da rainha Elizabeth 2ª, nesta quarta (21). Depois de participar do funeral do avô, príncipe Philip, ele embarcou em um voo da American Airlines para Los Angeles, na terça (20).

Depois de passar uma curta temporada no Reino Unido para se juntar à família real no funeral de Philip, o duque de Sussex embarcou para Los Angeles na manhã da última terça.

O carro de Harry foi visto saindo do terminal privado do aeroporto minutos depois que o avião pousou e foi visto novamente chegando a Montecito, na California, na tarde de terça, segundo o The Sun.

Antes de voltar para casa, Harry se encontrou com William, Charles e Kate para conversar no Frogmore Cottage, castelo onde morava com Meghan Markle antes de abdicar de seus deveres reais.

Uma fonte disse que a princesa Eugenie e seu marido Jack Brooksbank , que agora vivem em Frogmore, "sumiram enquanto Harry, William, Kate e Charles resolviam as coisas". "William, Kate e Charles partiram depois de cerca de duas horas, o que foi tempo suficiente para pai e irmãos conversarem novamente", disse a fonte.

As relações estavam tensas entre os príncipes Harry e William. Elas haviam se estranhado quando William alertou Harry de que ele estava indo muito rápido na relação com Meghan Markle. Porém, a saída do casal da realeza britânica pode ter sido a gota d'água para explodir essa relação.

Segundo uma fonte à revista, a amizade entre ambos está "mudada para sempre". "Eles não voltarão a ser como eram. Harry está olhando para o futuro com sua família", disse a mesma fonte.

A bombástica entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry para a apresentadora Oprah Winfrey só piorou a relação do casal com a família real britânica. Eles esmiuçaram suas vidas como parte da realeza britânica, relatando os motivos que os levaram a se desligarem dela em janeiro do ano passado.

Dois dias após a entrevista do casal, um comunicado do Palácio de Buckingham rompeu o silêncio e informou que as questões raciais serão investigadas e tratadas "em particular" pela família real.