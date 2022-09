Príncipe Harry e Meghan Markle são barrados de evento para líderes mundiais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e Meghan Markle foram barrados de um evento com líderes mundiais que acontecerá neste domingo (18), no Palácio de Buckingham, Londres. A recepção é mais uma homenagem à rainha Elizabeth 2ª, que faleceu aos 96 anos no último dia 8, e teria sido organizada pelo seu sucessor, o agora rei Charles 3º.

Segundo a reportagem do jornal britânico The Telegraph, o casal teria até recebido um convite para ir ao evento, mas as autoridades do palácio lembraram que só os membros ativos da família real poderão participar do encontro. Vale lembrar que Harry renunciou às suas funções na realeza britânica em 2020, quando se mudou para os Estados Unidos com a mulher.

Ainda de acordo com a matéria, o príncipe e Meghan se chocaram com a impedição e já decidiram não comparecerem ao evento. Esse encontro será uma prévia de segunda-feira (19), quando será feito um funeral de Estado para Elizabeth 2ª com líderes mundiais.

Cerca de 500 chefes de Estado devem comparecer ao evento na Abadia de Westminster. Joe Biden, presidente dos EUA, e Emmanuel Macron, da França, estarão entre os líderes que serão recebidos no Palácio de Buckingham.