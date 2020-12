Príncipe Harry e Meghan divulgam cartão de 1º Natal longe da realeza

O príncipe Harry, Meghan Markle e o filho Archie, apareceram muito aconchegados e felizes em um cartão de Natal divulgado neste dia 24 de dezembro. É o primeiro Natal da família do duque e duquesa de Sussex nos Estados Unidos, após a decisão de deixar a realeza.

Os cabelos ruivos do pequeno Archie chamaram atenção dos internautas, que tinham curiosidade para saber se as madeixas do menino puxariam ao pai.

Uma instituição de caridade apoiada pelo casal divulgou a imagem em forma de pintura feita com base em uma foto real da família na residência em Montecito, Santa Bárbara, na Califórnia. "Este ano nós, como uma família, fizemos doações para várias instituições de caridade pensando em você", informou Meghan.

Casal se afastou da realeza

Harry e Meghan deixaram de ser membros seniores da família real do Reino Unido no início do ano, e se mudaram para o Canadá na ocasião. Logo depois, o casal decidiu se mudar para os Estados Unidos, terra natal de Meghan Markle.