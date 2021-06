Príncipe Harry e Meghan apresentam filha à rainha por videochamada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha britânica Elizabeth conheceu por meio de uma chamada de vídeo a bisneta Lilibet Diana, filha do príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39. Ela nasceu no dia 4 de junho no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A filha do prncipe Harry já fez história ao ser o primeiro filho de membro da família real britânica a nascer na América. Segundo a People, o duque e a duquesa de Sussex "estavam muito entusiasmados e mal podiam esperar para contar que sua filha chegou" assim que voltaram do hospital.

O casal havia compartilhado o nome do bebê antes de seu nascimento com a rainha Elizabeth. Lilibet é o apelido de infância de da rainha, e Diana o nome de sua avó, que morreu em 1997 em um acidente de carro em Paris. Segundo a People, a assistente social e professora de ioga Doria Ragland, mãe de Markle, chamava a filha de flor na infância, e Lilibet é o nome da flor Lírio em inglês.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor é o segundo filho do casal, que também são pais de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de dois anos. O menino foi o primeiro bebê inter-racial da história recente da monarquia britânica.

O historiador real Robert Lacey disse que o Príncipe Harry a e a rainha Elizabeth compartilham um "vínculo notável" que cresceu ao longo dos anos após a morte repentina e trágica de Diana, em 1997. Segundo Lacey, a rainha era uma espécie de madrasta tanto para Harry quanto para William.

"Todos nós nos concentramos em seu treinamento de William como o futuro rei, mas estamos percebendo agora a importância dos laços emocionais que ela foi capaz de estabelecer com Harry e sua capacidade de falar um com o outro diretamente. Esse afeto permanece".

O carinho entre neto e avó é tão forte que Harry disse, em fevereiro, no Late Late Show que a rainha e seu avô, o príncipe Philipe, que morreu em abril, foram ao Zoom para ver a crescente família que ele e Meghan estavam criando. "Eles viram Archie correndo por aí", disse Harry.

Quanto e quando Harry e Meghan apresentarão Lili à sua bisavó e ao resto da família real ainda é incerto. Os Sussex podem decidir passar o Natal em Sandringham como a família real se as restrições do Covid-19 permitirem.

No entanto, o casal pode voltar ao Reino Unido, em junho de 2022, para as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha , que marcarão seus históricos 70 anos no trono. Antes disso, Harry fará uma viagem sozinho a Londres para a inauguração da estátua do Palácio de Kensington em 1º de julho em homenagem à sua mãe.

Após abandonar a realeza britânica, o príncipe Harry voltou ao Reino Unido solo para o funeral do Príncipe Philip, em abril. Agora será uma chance muito esperada por ele para apresentar sua agora completa família de quatro pessoas à sua extensa família real.