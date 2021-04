Príncipe Harry antecipa volta ao Reino Unido após morte do príncipe Philip

O príncipe Harry mudou os seus planos após a morte do avô, príncipe Philip, aos 99 anos, nesta sexta-feira. Ele planejava voltar ao Reino Unido somente em junho para a inauguração de uma estátua de sua mãe, a Lady Di, no Palácio de Kensington, mas agora com a morte deve voltar ao país bem antes do previsto.

Ainda é incerto, no entanto, como ele será recebido depois da polêmica entrevista concedida por ele e a mulher, Meghan, à apresentadora Oprah Winfrey.

"Harry fará todo o possível para voltar ao Reino Unido e ficar com sua família. Ele não vai querer nada mais do que estar lá para sua família, e particularmente sua avó, durante este período terrível", relatou uma fonte da realeza ao Daily Mail.

Questionada se Meghan Markle acompanhará o marido, a fonte afirma: "Meghan está grávida, então ela precisará seguir o conselho de seus médicos sobre se é seguro para ela viajar, mas eu acho que Harry definitivamente irá".

Poucas semanas antes da morte do marido da Rainha Elizabeth II, o casal Harry e Meghan concedeu uma entrevista bombástica à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, falando sobre várias polêmicas na realeza, inclusive um caso de racismo. Na ocasião, o casal assegurou Oprah de que não haviam sido os seus avós a cometerem o ato.

A entrevista foi ao ar durante a estadia do príncipe Philip no hospital onde estava internado.