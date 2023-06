Princesa Leonor da Espanha namora brasileiro; conheça

A princesa Leonor da Espanha está namorando o brasileiro Gabriel Giacomelli, de 18 anos. A identidade do escolhido da futura rainha foi revelada após imagens do casal saírem na imprensa internacional, que até então o descrevia como rapaz "misterioso".

Os dois se conheceram estudando juntos no colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales. Eles se formaram no dia 20 de abril, ocasião em que as fotos publicadas geraram curiosidade no público. A futura rainha da Espanha aparece abraçada com o brasileiro em um vídeo.

Quem é - As imagens do rapaz são raríssimas e ele e sua família vivem uma vida discreta. Filho do especialista financeiro e diretor de pesquisa de mercados emergentes em um dos maiores bancos da Alemanha, o Deutsche Bank, Drausio Giacomelli, e da publicitária Fernanda, Gabriel nasceu em São Paulo mas foi criado nos Estados Unidos.

Gabriel foi descrito pela revista portuguesa Flash! como filho de "milionários brasileiros". O pai de Gabriel (foto abaixo), o brasileiro Drausio Giacomelli, é diretor de pesquisa de mercados emergentes em um dos maiores bancos da Alemanha, o Deutsche Bank.



“Gabriel é um pouco mais velho do que Leonor, tem 18 anos, enquanto a herdeira do trono espanhol só celebra essa idade em outubro. O rapaz é filho de uma ‘bem-sucedida’ publicitária brasileira e de um banqueiro que trabalha no Deutsche Bank, doutor em filosofia, formado numa universidade de elite dos Estados Unidos”, diz a publicação.

Vida em Nova York - Gabriel estudou no colégio do Brooklyn, onde filhos de celebridades americanas estudaram também, e fazia aulas de arte além de jogar futebol e lacrosse. Ele mora em um apartamento às margens do rio Hudson, em Nova York, segundo a revista Bunte. O garoto fala fluentemente inglês e português, e um pouco de alemão.

Futura rainha - Filha mais velha do rei Felipe da Espanha, após ter se formado, a princesa irá se preparar para o dia em que assumir o comando da Coroa e terá formação militar, além de cursar Direito, seguindo os passos do pai, o rei Felipe. Leonor recebe mesada de 30 euros semanais, o equivalente a R$ 161.