Princesa Diana mandou cartões com piada sobre sexo oral para rei da Grécia; veja

Fazendo jus à fama de ser bem-humorada no seu círculo de convívio, a princesa Diana mandou cartões com piadas inusitadas sobre sexo oral a Constantino II, o último rei da Grécia, que era amigo pessoal da família e padrinho do príncipe William.

Esses cartões serão leiloados nesta quarta-feira (17) em Londres. O primeiro bilhete tem na capa o desenho de uma mulher recebendo sexo oral com a mensagem: "Qual é a definição de homem perfeito?". Dentro, diz: "Um anão com uma língua de 25 centímetros que consegue respirar pelas orelhas".

O outro tem a frase "Adão chegou primeiro. É o que os homens sempre fazem", indicando que os homens geralmente gozam sem esperar suas parceiras.

O trocadilho foi feito com a palavra "came" (veio/chegou), que em inglês também pode significar também "gozou". "Adam came first" = "Adão chegou lá (gozou) primeiro. É o que os homens sempre fazem".



"Diana deve ter visto cartões e se lembrou de Tino antes de comprá-los e enviá-los, possivelmente inspirada por uma conversa que tiveram em alguma reunião social. Eles eram amigos", disse o anúncio da casa de leilões. Os ítens podem chegar a 5 mil libras (cerca de R$ 30 mil).

Em fevereiro, uma coleção com 32 cartas íntimas da princesa morta em um acidente de carro em 1997 foi leiloada por quase US$ 170 mil, (cerca de R$ 900 mil). As cartas eram escritas por Diana para um casal de amigos Susie e Tarek Kassem.