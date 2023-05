Primo Rico é detonado por 'receita' para ficar milionário gastando R$ 300 com mercado

Thiago Nigro, que aparentemente não sabe quanto está o kg da carne, diz em vídeo que com 300 reais, um trabalhador brasileiro consegue fazer o mercado do mês. Gostaria muito de viver nesse metaverso dos coach milionários. Chega a ser cômico! pic.twitter.com/oLshVeYRWE

O guru de finanças de 32 anos é noivo de Maíra Cardi e o vídeo é de 2020, mas viralizou hoje. O seu nome e o de Maíra entraram para os trending topics do Twitter, com muitos comentários, entre eles o da também influenciadora financeira Nath Finanças.

No vídeo, Thiago diz que alguém que recebe R$ 1720, gastando R$ 309 de mercado, pode ficar milionário com suas dicas.

