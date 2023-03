Primo de Becky G é encontrado morto no RJ após dias desaparecido

"A Embaixada e Consulados dos EUA estão consternados pela notícia sobre o cidadão norte-americano que faleceu em um trágico acidente no Rio de Janeiro e agradecemos as autoridades brasileiras pelos seus esforços na busca. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família por sua perda. A nossa maior prioridade é servir os cidadãos dos EUA no exterior, e a Embaixada e os Consulados estão preparados para coordenar com a família e fornecer toda a assistência necessária”.

Segundo testemunhas, Gabriel sofreu um acidente durante uma escalada no Morro da Urca. O corpo foi encontrado no dia 26 de fevereiro, mas somente hoje (3) a morte foi confirmada.

Gabriel Martinez, primo da cantora americana Becky G, foi encontrado morto após dias desaparecido no Rio de Janeiro onde veio passar o Carnaval. De acordo com o UOL, a Embaixada dos Estados Unidos descreveu a morte como um “trágico acidente”.

