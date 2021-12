Prima de ex-BBB, youtuber é condenada por incitar linchamento virtual

As duas discutiram e Tata começou a filmar a gerente e outros funcionários. No vídeo, ela pediu para os seguidores protestar nas redes sociais contra a loja por um péssimo atendimento.

Em abril de 2017, Tarine entrou na loja de doces e colocou a filha sobre o mostruário para fazer uma foto. Com receio do vidro quebrar e machucar a criança, a gerente pediu que a influencer retirasse a menina do local.

A youtuber Tarine Gulusian, conhecida como Tata, foi condenada a indenizar em R$ 25 mil a gerente de uma loja de doces por ter incitado linchamento virtual. A informação é do colunista Rógerio Gentile, do UOL.

