Preta Gil se emociona ao homenagear Gal Costa no Criança Esperança

Preta chorou e contou com a ajuda de Ivete Sangalo para encerrar a apresentação em grande estilo. As duas se abraçaram emocionadas, declararam amor uma a outra e a cantora baiana gritou: "A gente te ama, Preta. Receba o amor do Brasil inteiro".

Um dos momentos mais emocionantes do Criança Esperança, que aconteceu na noite desta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, foi a homenagem que Preta Gil fez a Gal Costa, sua madrinha. Ao som de "Força Estranha", a artista foi às lágrimas ao relembrar a cantora, que morreu em novembro de 2022.

