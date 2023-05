Preta Gil faz desabafo em meio a tratamento contra câncer e flagra de traição

Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas Santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta!!! A vida é linda eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu Porto Seguro!!! Sou toda gratidão. faltou muita gente nesse Dump mas saibam que amo vocês”, escreveu.

“Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida, o mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias!!!

Preta Gil postou uma sequência de fotos no Instagram e fez um desabafo ao falar sobre o período difícil que está vivendo, e fazer um balanço sobre o mês de abril, no qual se viu sendo internada em meio ao tratamento contra o câncer, e ainda precisou ver o flagra de traição do marido, Rodrigo Godoy, explodir na internet.

