Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino

A cantora de 48 anos estava internada há seis dias em uma clínica do Rio de Janeiro após passar mal. "Graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino", escreveu ela, que vai iniciar um tratamento.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino e divulgou a informação nesta terça-feira (10).

