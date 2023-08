Preta Gil deve passar hoje por cirurgia hoje

Na segunda (14), ela informou em suas redes que foi internada para fazer exames pré-operatórios e afirmou ter passado por ressonância magnética e Pet Scan, o aparelho que consegue detectar tumores com precisão e também checar a regressão do câncer.

A cantora Preta Gil deve passar por cirurgia nesta quarta-feira (16). Ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e desde segunda (14) está fazendo exames pré-operatórios. para a realização de uma cirurgia e publicou em uma rede social, na manhã desta terça-feira (15), que passaria por uma colonoscopia para checagem do intestino e alertou para a importância do exame, recomendado por médicos que seja feito a partir dos 45 anos em pessoas que não tenham sintomas. A artista trata um câncer na região e deve passar por operação nesta quarta (16).

