Preta Gil decide se afastar das redes sociais

A cantora Preta Gil anunciou, nesta quarta-feira (12), que vai se afastar das redes sociais. Ela está em tratamento contra um câncer no intestino.

"Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer", escreveu Preta no Instagram.

Durante o tratamento, Preta Gil terminou o casamento de 8 anos com Rodrigo Godoy após ele ser flagrado a traindo com a com a ex-Stylist dela.