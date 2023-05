Preta Gil curte dia de beleza em meio a tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (16), que estava no salão de beleza. Ela está em tratamento contra o câncer no intestino.

"Voltando a programação. Como eu disse ontem, eu estou me sentindo menos indisposta nesse processo de radioterapia. Então, a gente estipulou que terças-feiras a gente vem cuidar do cabelo e do corpo, não é irmãs? Aí é o hoje das patrícias no salão. Estou cuidando do cabelo. Tem pouquinho? Tem, mas a gente cuida", disse ela no vídeo.

Preta já havia comentado sobre a queda do cabelo durante o tratamento contra a doença. "Caiu muito", contou.