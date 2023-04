Preta Gil anuncia que vai iniciar radioterapia: ‘Conto com orações’

A nova fase do tratamento da artista é anunciada após a cantora passar por um choque séptico e também pela divulgação de notícias sobre o fim do seu casamento com Rodrigo Godoy.

"Estou muito, muito confiante. Estou cheia de fé, com muita força para lutar, para vencer essa batalha. Conto com vocês sempre nas orações, na torcida e nas energias positivas".

A cantora Preta Gil anunciou, neste domingo (23), que vai começar a fazer radioterapia, em nova etapa do tratamento contra o câncer no intestino. A confirmação foi feita por meio de vídeo publicado nas redes sociais.

