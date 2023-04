Caso Marília Mendonça: homem preso hoje compartilhou fotos, mas não foi o responsável pelo vazamento

O homem de 22 anos que foi preso no caso das fotos da autópsia de Marília Mendonça não foi quem teve o primeiro acesso às imagens, responsável pelo vazamento no IML, mas compartilhou as fotografias na internet, o que também configura crime.

O advogado da família explicou isso hoje, após a divulgação da prisão do suspeito de 22 anos. O criminoso também compartilhou imagens mórbidas de outros famosos, como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

“Pelo que eu fui informado, ele não é o que acessou inicialmente, ele retransmitiu, como as pessoas estão fazendo”, afirmou o advogado Robson Cunha.

“O crime não é somente daquele que captou as imagens, que fez o levantamento do conteúdo, que é sigiloso, mas também das pessoas que fizeram a divulgação”, completou.

O homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta segunda-feira, 17, no âmbito da Operação Fernir, que reprime crimes praticados na internet e que investiga administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos de famosos após a morte.

No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 a 3 anos anos e ainda pagamento de multa, prevista no art. 212 do Código Penal.

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu investigações para identificar os responsáveis pelo vazamento das imagens. As fotografias foram retiradas de um inquérito policial que corre em sigilo, e o advogado da família afirmou que agentes divulgaram as imagens.

Denúncias - A mãe e irmão da cantora criaram um canal para receber denúncias sobre pessoas que compartilharam as fotos. Eles pedem que entrem em contato pelo email [email protected]