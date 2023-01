Presidente do UFC, Dana White é flagrado aos tapas com esposa em casa notur

De férias no México, o presidente do UFC Dana White foi filmado em uma casa noturna no momento em que trocou tapas com sua esposa. As imagens foram divulgadas pelo site 'TMZ', que conversou com o cartola nesta segunda-feira (2) sobre a repercussão do caso.

Dana white slaps like will smith but atleast will slapped a man his own size



Meathead over here slapping his wife like shes the bag pic.twitter.com/Op6dDWIHBt — daniel (@Mr412_to_ca) January 3, 2023

No vídeo, mesmo à distância, é possível ver que após uma aparente discussão o cartola segura o punho esquerdo de Anne White, que responde com um tapa em sua cara. Na sequência, Dana White revida com um outro tapa no rosto de sua esposa. Neste momento, as pessoas ao redor impedem que a discussão e possíveis novas agressões aconteçam.

"Vocês me ouviram dizer isso por anos. Não há desculpas para um cara colocar as mãos em uma mulher. E agora estou aqui falando sobre isso ao TMZ", disse o presidente do UFC.

"Dana e eu estamos casados há quase 30 anos. Dizer que isso é fora do seu comportamento é um eufemismo - nada como isso aconteceu antes. Infelizmente, nós estamos bebendo muito no Ano Novo e as coisas saíram de controle, dos dois lados. Nós conversamos sobre isso como uma família e pedimos desculpas um ao outro. Espero que as pessoas respeitem nossa privacidade pelo bem de nossos filhos", finalizou.