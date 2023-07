Presidente do Cruzeiro é filmado traindo esposa com mulher do árbitro após se revoltar em final

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foi flagrado supostamente traindo a esposa com a mulher do renomado árbitro Felipe Lima, que apitou a final do campeonato mineiro de 2022. O vídeo foi divulgado neste sábado (15) por Leo Dias.

Segundo o colunista, a mulher é Tassiana Valim, que também é bem conhecida na sua área — ela atua como secretária geral da OAB-MG e é vice-presidente da Comissão de Direito e Família da OAB-MG.

Os dois foram flagrados abraçados na pista de dança de uma boate de Uberlândia, no último dia 15 de junho.

Ainda segundo Leo Dias, um dos motivos para a traição de Sérgio seria que o presidente do Cruzeiro estaria revoltado com o árbitro pela forma que ele conduziu a final do campeonato mineiro, quando o Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1.