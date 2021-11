Prêmio Multishow cancela votações e elege Marília Mendonça a cantora do ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Prêmio Multishow cancelou as votações da categoria cantora do ano e anunciou que o prêmio será de Marília Mendonça.

A decisão vem após forte apelo nas redes sociais e até mesmo da união de fã-clubes de todas as cantoras concorrentes pedindo que o canal entregasse o prêmio à sertaneja, que morreu na última sexta-feira (5), aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo.

Marília Mendonça concorria na categoria com Ivete Sangalo, Anitta, Iza e Luísa Sonza. Algumas delas já estavam estimulando seus fãs a votarem em Marília para entregar o troféu póstumo para a artista.

"Em um gesto de amor, respeito e sororidade, Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza se juntaram à família Multishow e aos fãs de todo o Brasil para homenagear a inesquecível Patroa", diz o anúncio.

O Multishow ainda adiantou que vai homenagear a sertaneja na premiação. "Marília e seu legado serão lembrados na cerimônia deste ano. E, por aqui, seguiremos aplaudindo e celebrando seu talento e sua história."

Após o anúncio, a cantora IZA compartilhou uma homenagem à cantora sertaneja. Em publicação, Marília Mendonça aparece fazendo um cover de "Talismã".

"Até agora em silêncio sem saber o que falar a não ser o óbvio. Que tristeza, meu Deus Ainda é muito difícil de acreditar. Que Deus conforte o coração da família dessa estrela que mudou a música brasileira pra sempre. Que Ele tome conta do coração de todos que a amam", escreveu.

Marília é luz, talento, genialidade, originalidade, humildade, mais talento e amor pela música. E pra sempre será. Marília é pra sempre. E nossa saudade também.

POLÊMICA

A categoria "Cantora do ano" foi o motivo do rompimento de Ludmilla com a premiação. A funkeira, que fez vários lançamentos nos últimos meses, inclusive um projeto de pagode, lamentou não ter sido reconhecida e decidiu não participar do evento. Ela levou a estatueta em 2019.

No ano passado, quem ganhou foi Ivete Sangalo, disputando com Anitta, IZA, Luísa Sonza e Marília Mendonça, mesmas concorrentes de 2021.

Vale lembrar, porém, que o desabafo de Ludmilla foi feito muito antes da tragédia que tirou a vida de Marília Mendonça.

Apesar de Marília Mendonça já ter sido escolhida a cantora do ano de 2021, as outras categorias seguem com as votações abertas ao público.

Veja a lista de indicados nas principais categorias:

Música do ano

'Batom de Cereja' - Israel e Rodolffo

'Girl From Rio' - Anitta

'Morena' - Luan Santana

'Calma' - Marisa Monte

'Gueto' - Iza

Clipe TVZ do ano

'Atenção' - Pedro Sampaio e Luísa Sonza

'Girl From Rio' - Anitta

'Modo Turbo' - Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza

'Morena' - Luan Santana

'Rainha da Favela' - Ludmilla

Cantor do ano

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana

Cantora do ano - VOTAÇÃO ENCERRADA

Anitta

Ivete Sangalo

Iza

Luísa Sonza

Marília Mendonça - VENCEDORA

Experimente (revelação)

João Gomes

L7nnon

Marina Sena

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro

Grupo do ano

Gilsons

Menos é Mais

Lagum

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto

Performance do ano

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Hit do ano

'Baby Me Atende' - Matheus Fernandes e Dilsinho

'Batom de Cereja' - Israel & Rodolffo

'Deixa de Onda' - Dennis, Ludmilla e Xamã

'Meu Pedaço de Pecado' - João Gomes

'Tipo Gin' - Kevin O Chris

Dupla do ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Israel & Rodolffo

Jorge & Mateus

Zé Neto & Cristiano