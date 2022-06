Power Couple 6 tem 'quebra pau' durante briga entre Brenda e Karol

Enquanto Matheus e Mussunzinho trocavam palavrões, Brenda começou a chamar Karoline de falsa, a ouviu questionar sobre seus argumentos e relembrou episódio dentro do confinamento. "Tu me chamou de fingida e disse que não chamou. Foi admitir depois quando Rogério e a Baronesa estavam aqui", esbravejou.

"Tu vai botar ela na frente igual você faz?", ironizou Karoline. "Chama ela", reforçou o ex-"Brincando com Fogo" (Netflix). "Eu me ponho na frente porque sou bem mulher. Eu me botei na frente. Não sou tu, falsa", berrou Brenda.

Após a formação da quinta DR do "Power Couple 6", os casais Karoline Menezes e Mussunzinho e Brenda Paixão e Matheus Sampaio trocaram provocações, ofensas e precisaram serem separados para evitar contato físico no reality show da RecordTV.

