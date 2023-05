Postagens enigmáticas aumentam rumores de crise no noivado de Carla Diaz e Felipe Becari, diz Leo Dias

O noivado de Carla Diaz com o deputado federal Felipe Becari pode estar passando por uma crise. Posts enigmáticos e ausência de aliança chamou atenção dos perfis de fofoca.

De acordo com o Leo Dias, os dois têm compartilhado em seus perfis do Instagram frases reflexivas sobre amor, tempo e superação e levantando suspeitas de um possível término.

Nesta quinta (4), a atriz publicou um post que vem sendo interpretado como uma mensagem enigmática. : “Perdas e ganhos. Felicidade é um relógio que desmarca as horas”, dizia.

O deputado e ativista da causa animal vem postando sobre não estar em um bom momento. Mas as postagem podem estar associadas a polêmica da capivara Filó, onde Felipe Becari foi ‘cobrado’ pelo seguidores sobre a atuação do Ibama já que ele tinha - a principio - conseguindo deixar a ‘guarda’ do animal o Agenor.

Carla Diaz fez uma postagem sobre a Dança dos Famosos, cujo tema no próximo domingo será: funk. O deputado comentou no vídeo com um emoji de coração e um trevo (desejando boa sorte).