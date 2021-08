Post Malone, Jason Derulo e Alok estarão no Rock in Rio 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização do Rock in Rio anunciou nesta terça (24) as atrações do palco principal em um dos dias do evento, marcado para o ano que vem depois de ser adiado por causa da pandemia. Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok devem comandar a noite do dia 3 de setembro, misturando música eletrônica, pop, rap e R&B.

Headliner da data, o americano Post Malone fará sua estreia no Rock in Rio, tocando hits que o levaram à fama mundial nos últimos anos, como "Sunflower", "Rockstar" e "Better Now". Antes dele, sobem ao palco o brasileiro Alok e os também americanos Jason Derulo e Marshmello, nesta ordem.

Outras atrações do festival já foram anunciadas, como Demi Lovato e Justin Bieber, que tocam no primeiro domingo de Rock in Rio, no dia 4 de setembro. Já no dia do metal, marcado para inaugurar a próxima edição do evento, terá Iron Maiden, Megadeth, Sepultura e Dream Theather.

O Rock in Rio está confirmado para ocorrer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem. Os ingressos começam a ser vendidos no próximo mês, no dia 21, e custam R$ 545.