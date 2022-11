Posse de Lula terá shows de Pabllo Vittar, Duda Beat e mais

"E eu, pessoalmente, entrei em contato com Gilberto Gil. Ele tá na Europa agora, estava no Qatar, e tá na Europa. Estou aguardando confirmação, fiz um convite a Caetano Veloso, à Ludmilla e ao Emicida. Então, a gente tá aí aguardando essas respostas que, com certeza, vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia primeiro”, disse a imprensa.

A posse de Lula, no dia 1º de janeiro de 2023, terá shows de Pabllo Vittar, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Valesca Popozuda, Chico César e Teresa Cristina foram alguns dos nomes que já estão com a presença confirmada.

