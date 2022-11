Por onde anda Paula Thomaz? Ex de Guilherme de Pádua condenada por matar Daniella

Paula e Guilherme se separaram pouco tempo depois do nascimento do filho. Ela se formou em direito, mudou de nome e passou a se chamar Paula Nogueira Peixoto ao adotar o sobrenome do atual marido, um advogado com quem teve mais uma filha. Os dois estão juntos desde 2001.

Na época do crime, em dezembro de 1992, Paula estava grávida de Guilherme. Ambos foram condenados, ela a 18 anos de prisão dos quais passou apenas 6 na cadeia e o restante no regime semiaberto.

