Popó se revolta com Naldo após perder R$ 1 milhão com luta cancelada: 'só bate em mulher'

Aposentado do boxe profissional, Popó vem investindo em lutas amadoras e já enfrentou Whindersson Nunes no ano passado.

Popó afirmou que teve um prejuízo milionário com esse cancelamento: "Eu estava fechando um patrocínio para ser garoto-propaganda de uma empresa por quase R$ 1 milhão visando essa luta. Quem vai pagar as contas? Será que ele vai pagar? Isso é passível de um processo", continuou.

"Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em mulher. Todas as mulheres que me mandam direct pedem para eu arrebentar ele por causa disso. Ele já agrediu uma mulher na vida dele. [...]", disse o ex-pugilista ao programa Samba Gol, da Rádio Transcontinental FM.

Acelino "Popó" Freitas está irritado com Naldo Benny após o cantor cancelar a luta que havia marcado com o tetracampeão mundial.

