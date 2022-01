Pop internacional! Anitta lança 'clipe da carreira', Boys Don’t Cry; vem ver

Além de estrelar, Anitta ainda dividiu a direção do clipe com o norte-americano Christian Breslauer.

Com os dois pés no mercado internacional, a artista mergulhou fundo no pop rock com pegada dos anos 70 e 80. O clipe teve referências estéticas de “Beetlejuice”, “Madrugada dos Mortos”, “Harry Potter” e “Titanic”.

