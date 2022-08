Polícia recupera diamantes de R$ 1,5 mi e relógio furtados do apartamento de Carlinhos Maia

O colar com 36 diamantes avaliado em R$ 1,5 milhão e um relógio de R$ 1 milhão que foram furtados do departamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, no bairro Cruz das Almas, em Maceió, foram recuperados pela polícia. A informação foi confirmada pela PC de Alagoas neste sábado (13).

De acordo com informações preliminares a ação aconteceu em Campina Grande, na Paraíba, mas ainda não há detalhes sobre a ocorrência.

No instagram, Carlinhos Maia comemorou. "Deus é muito bom o tempo todo! E a Justiça Divina não falha. O que é nosso por direito volta. Obrigado a polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigado a todos", afirmou.

Suspeitos - No dia 7 de junho três pessoas foram investigadas suspeitos de participar do furto. Eliabio Custódio Nepomuceno, Wellington Medeiros da Silva e Emerson de Holando Lira.

Emerson conseguiu o direito de responder pelo crime em liberdade. Já os outros envolvidos negaram terem participado do furto.

A polícia acredita que o crime foi encomendado. Uma câmera de segurança flagrou dois suspeitos entrando no prédio trajando máscaras, luvas e chapéus. Em outro ponto é possível perceber que a câmera que mostra o corredor que dá acesso ao apartamento foi desligada por cerca de 15 minutos. A porta, que funciona com senha, foi facilmente aberta pelos criminosos.