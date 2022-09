Polícia investiga vídeo de estupro de menor encontrado em celular do ator José Dumont

A polícia também investiga um vídeo de estupro contra um menor encontrado na galeria do celular de José, que pode ter sido filmado pelo próprio ator. "Verifica-se que a referida imagem se encontra na pasta câmera, o que indica a possibilidade de ter sido produzida pela câmera do aparelho apreendido".

"Considerando que todas as imagens encontradas no celular e computador do indiciado se relacionam a crianças e adolescentes desnudas ou em prática de atos sexuais, o que revela que o custodiado já vem sendo investigado por tais práticas, considero que nenhuma das medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública, ou a aplicação da lei penal", declarou o juiz.

De acordo com o Uol, o juiz Antônio Luiz da Fonseca Lucchese alegou na decisão para converter a prisão em preventiva que foram encontradas cerca de 240 arquivos pornográficos de menores em posse do ator, além de uma transferência bancária para o adolescente de 12 anos.

A Justiça do Rio de Janeiro converteu para preventiva a prisão do ator José Dumont, preso por armazenar pornografia infantil. O ator também está sendo investigado por estupro de vulnerável contra um menino de 12 anos.

