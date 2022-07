Polícia faz busca na casa de Tirullipa e apreende cheques e dinheiro em espécie

A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do humorista Tirullipa, em Alphaville, São Paulo, na última quarta-feira (13) e a informação foi divulgada hoje (14) pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com a publicação, a investigação ocorre por um suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que configura lavagem de dinheiro.

Na casa do filho de Tiririca, foram apreendidas 4 folhas de cheque no valor de R$ 30 mil, além de R$ 27.601 em notas de dinheiro, 4 agendas com anotações, duas folhas com vários nomes de pessoas distintas, uma folha manuscrita à caneta constando o nome de nascimento de Tirullipa, Everson de Brito Silva, informações a serem incluída em seu imposto de renda, anotações sobre despesas com aluguel e condomínio, 1 aparelho celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerenciamento de marca.

A mesma medida aconteceu na casa da influenciadora Deolane Bezerra, no mesmo condomínio. Em nota, a assessoria de Deolane informou que vários influenciadores foram alvo do mandado de busca e apreensão após terem feito publicidade para uma empresa que é investigada no caso. Leia na íntegra.