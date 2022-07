Polícia diz que Filipe Ret usa fama para ‘fornecer drogas’ como se ‘leis não o atingissem’

Alvo de operação da Polícia Civil por ter distribuído cigarros de maconha gratuitamente em sua festa de aniversário no mês passado, Filipe Ret “vive no Brasil como se estivesse na Califórnia”, disse a polícia nesta terça-feira (19).

Segundo o delegado-adjunto Rodrigo Coelho, foi apreendida durante as buscas apenas uma pequena quantidade de drogas, que não caracteriza tráfico. “É autuado por consumo de drogas para uso pessoal”, afirmou Coelho.

No entanto, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) considera que o comportamento do rapper “despreza proibições existentes no Brasil” e “reforça a falsa ideia da seletividade do sistema”.

O cantor tem uma marca própria de maconha que é vendida nos EUA, mas no Brasil a droga não é legalizada.

Ret prestou esclarecimentos na Cidade da Polícia na manhã de hoje, e não comentou a investigação, aproveitando apenas para divulgar o lançamento de um novo single. Ele teve o celular apreendido.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor no Rio de Janeiro, entre eles um estúdio localizado em um prédio no Flamengo, e na casa de shows Vivo Rio, onde foi apreendida uma porção de maconha não informada pela polícia, e material para enrolar os cigarros. Filipe estava em um resort de luxo em Angra dos Reis e segundo o delegado, “ficou surpreso”, mas “se comportou de forma urbana” ao receber os policiais.

Em nota, a assessoria do rapper afirmou:

"Após cumprir uma agenda intensa de shows e lançamentos, Filipe Ret foi para Angra dos Reis com a sua família e amigos para um período de descanso. Na manhã desta terça-feira, 19 de julho, o artista foi surpreendido por uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o conduziu para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ), na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte. Houve uma ação em que foram apreendidos pertences pessoais do artista. Filipe Ret, que já se declarou usuário de maconha, foi conduzido à delegacia e foi lavrado apenas um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal. Qualquer alegação diferente desta, se trata de uma afirmação descolada da realidade e única e exclusivamente do interesse de terceiros. Filipe Ret agradece o carinho dos fãs, da família e de amigos.